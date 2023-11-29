Дуже важко відстежити замах: ексначальник ГУР МО сказав, як могли отруїти дружину Буданова

Дружину голови української розвідки Маріанну Буданову отруїли. Та єдина можливість запобігти замаху на вбивство чи теракту є тоді, коли нападники чи терористи "вивчають" режим "об'єкта", на який планують замах.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк, зауваживши, що мовиться про час, маршрути, пересування та місця перебування. Зазначимо, що про отруєння Буданової стало відомо 28 листопада.

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"Саме у цей час вони найбільш вразливі, і їх можна виявити зовнішнім контрспостереженням. Якщо вони вже перевірили, зібрали інформацію, далі вони "лягають на дно", аби вже готувати замах. І ти ніколи не дізнаєшся, коли та в який час або в який спосіб буде це реалізовано", – сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки України.

Безпека співробітників спецслужб – це взаємодія розвідувальних структур України. Будь-яка інформація, яка стала відома про підготовку замаху або терористичного акту, відразу передається до Служби безпеки. Далі її опрацьовують.

Якщо, наприклад, це перше коло не спрацювало, тоді залучене друге коло – це, безпосередньо, вже власна безпека,

– наголосив Кондратюк.

Як можна запобігту замаху або теракту: дивіться відео

Відсутність доступу Росії

Головне управління розвідки, можливо, була найменш вразлива структура від проникнення російських спецслужб. Це вдалося зробити з 2014 року. Усе завдяки, зокрема, фільтраціям та допомозі від західних партнерів.

"ГУР залишалося найбільш закритою спецслужбою для Росії. І тим ударам або тим заходам, які нині вживаються, Росія не може протидіяти. Тому що вона не має туди доступу", – зазначив колишній начальник ГУР МО.

Велика кількість російських агентів, яка була створена під час проросійського політичного керівництва України, від початку військових дій була налякана реакцією українців. А також тим, що насправді відбувається. Саме тому ці люди припинили зв'язки із країною-агресоркою. Однак минув час і певних людей почали шантажувати. Мовляв, їх можуть викрити.

Росіяни активно намагаються повернути вплив на агентуру, яка вийшла з-під контролю,

– наголосив Валерій Кондратюк.

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв про те, що країна-агресорка активізувала шпигунів, які "сплять". Усе, аби дестабілізувати ситуацію в Україні.

Створити нову агентуру – досить складно. Адже певні можливості російських спецслужб знищили, коли прибрали проросійські партії. Також в Україні зменшили вплив УПЦ МП.

"Була філія, по суті – філія ФСБ. Через яку відбувався вплив на свідомість наших громадян і де надавалися аргументи "на користь" війни Росії проти України", – сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки України.

Однак нині російські агенти, які "прокинулися", намагатимуться відновити контроль. Вони старатимуться робити нові інформаційні вкиди щодо чвар серед військових та політиків, а також – терор серед військово-політичного керівництва держави.

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