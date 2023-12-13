Елітна нерухомість в центрі Москви: "Схеми" знайшли квартиру дружини Юрія Бойка
Джерело:"Схеми"
Дружина голови депутатської групи "Платформа за життя і мир", народного депутата Юрія Бойка є власницею квартири в столиці Росії. Вартість квартири оцінюють 190 мільйонів рублів.
В публічній декларації не вказано, де саме у Росії розташована нерухомість подружжя українського політика. Проте журналісти "Схем" дізналися про житловий комплекс, де є квартира Бойків.
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Квартира в елітному районі столиці Росії
Журналісти "Схем" встановили, що квартира дружини нардепа Бойка знаходиться в елітному районі у самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площею 220 квадратних метрів. Офіційна кадастрова вартість цієї нерухомості становить 192 мільйони рублів (77 мільйонів гривень за курсом НБУ станом на дату публікації).
Нерухомість дружини Бойка в Москві / Фото "Схеми" Радіо Свобода
Житловий комплекс, де знаходиться квартира, носить назву "Ваш клубный дом", як вказано в рекламному оголошенні це – "елітний особняк в одній із найпрестижніших локацій столиці, в районі Золотої милі".
Сам нардеп Юрій Бойко зазначив у декларації, що вартість цієї нерухомості становить всього 2 мільйони 726 тисяч гривень. Згідно з формою декларації ці дані можна вказувати станом на дату придбання нерухомості.
Родина Юрія Бойка придбала квадратні метри в Москві у 2006 році. Це відбулося через два місяці після його призначення міністром палива і енергетики в уряді Віктора Януковича.
В останній декларації, поданій Юрієм Бойком, його майновий стан вказаний на кінець 2022 року. Однак, те що відтоді його родина не продавала цю квартиру в Москві, а досі має її у власності, свідчить витяг з державного реєстру нерухомості Росії, який отримали "Схеми",
– зазначили журналісти.
Що відомо про Юрія Бойко: основні новини
- Юрій Бойко – депутат трьох скликань Верховної Ради, був міністром палива та енергетики в урядах, зокрема, Віктора Януковича та Миколи Азарова. У 2019 році був обраний до ВР від партії ОПЗЖ. Після того як в Україні заборонили діяльність ОПЗЖ, Бойко називав це "правовим нігілізмом" та "грубим порушенням прав партії".
- Бойко лишається народним депутатом України, зі званням "герой України", який він отримав від Кучми. В уряді наразі не знайшли підстав накласти на нього санкції.
- Депутату Юрію Бойку завжди вдавалося уникати підозр від правоохоронців за час своєї кар'єри. Проте журналісти зазначають, що за часів Януковича, коли Бойко головував у Міністерстві енергетики, сталась одна з найбільших крадіжок з бюджету – за дві нафтогазові бурові установки посадовці переплатили 300 мільйонів доларів. Однак на той момен не знайшли прямих доказів участі нардепа Бойка у корупційних схемах і покарання він уникнув.