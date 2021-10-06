Дружина Саакашвілі каже, що зізнання про нові стосунки чоловіка були для неї несподіваною

Сандра Рулофс – дружина Міхеіла Саакашвілі – зізналася, що відео з Єлизаветою Ясько стало для неї несподіванкою. Експрезидент Грузії розповів, що перебуває у стосунках з нардепкою від "Слуги народу".

Дружина Саакашвілі зазначила, що отримала багато питань з приводу з цього відео. Попри його зміст, вона все одно висловлює підтримку чоловіку і вимагає його звільнення.

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Вона зазначила, що для неї була неприпустимою форма цього повідомлення. Мовляв, відео, яке опублікували у п'ятницю 1 жовтня – це для неї несподіванка.

Зрештою, вона відзначила, що незважаючи на особисті емоції, вірить у перемогу свого чоловіка у цій битві.

У коментарях Рулофс висловили підтримку і розуміння. Користувачі фейсбуку назвали її найкращою першою леді Грузії.

Що відомо про Сандру Рулофс За походженням вона фламандка, а громадянство Грузії отримала за президентства свого чоловіка. Познайомилася з Міхеілом Саакашвілі 1993 року в Страсбурзі, в Міжнародному інституті прав людини, де вона викладала.



З 1999 до 2003 року Сандра Рулофс була лекторкою у Тбіліському державному університеті. У Сандри Рулофс та Міхеіла Саакашвілі два сини: Едуард і Ніколоз.



Джерело: За походженням вона фламандка, а громадянство Грузії отримала за президентства свого чоловіка. Познайомилася з Міхеілом Саакашвілі 1993 року в Страсбурзі, в Міжнародному інституті прав людини, де вона викладала.З 1999 до 2003 року Сандра Рулофс була лекторкою у Тбіліському державному університеті. У Сандри Рулофс та Міхеіла Саакашвілі два сини: Едуард і Ніколоз.Джерело: Вікіпедія

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Міхеіл Саакашвілі і Ліза Ясько: коротко

У Грузії ввечері 1 жовтня затримали Міхеїла Саакашвілі.

Тоді ж народна депутатка від "Слуги народу" Ліза Ясько відверто розповіла про стосунки з політиком. Вона опублікувала відповідне відео з політиком, яке вони записали до від'їзду Саакашвілі.

У ньому Саакашвілі зізнається, що вони разом і закохані один в одного.

Політикиня зізналася, що у романтичних стосунках пара перебуває вже понад рік.

Ясько прибула до Грузії 5 жовтня, аби відвідати Саакашвілі.

Повний перекладений текст публікації Сандри Рулофс

Mikheil Saakashvili політв'язень і як громадянка Грузії повністю приєднуюсь до вимоги його звільнення.

Багато збентежених друзів та колег-бійців питають мене про особисте. Не приховую, що зміст відео, опублікованого у п'ятницю ввечері, був для мене несподіваним, а форма була абсолютно неприпустимою.

Незважаючи на особисті емоції, зберігаю спокій і вірю, що ми будемо переможцями у цій битві.