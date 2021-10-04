Дружина Тищенка заявила, що шкодує про святкування дня народження в локдаун

Алла Барановська заявила, що шкодує про гучне святкування дня народження в період локдауну. Скандальна вечірка дружини нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка відбулась у квітні 2021 року.

Модель зізналася, що через цю ситуцію зазнала величезного хейту. Про це вона розповіла в програмі "Світське життя".

Нагадаємо Журналісти показали вечірку Миколи Тищенка в розпал локдауну: фото, відео

Не зовсім розуміла, за що був хейт, – Барановська

Барановська наголосила, що під час святкування жодного закону не було порушено. Адже все відбувалося в номерах готелю.

До того ж нібито за 3 – 5 днів до її дня народження в Україні вже відкрилися всі громадські заклади і навіть проводилися фестивалі.

Якщо повернутися в той період, я б нічого не робила. Адже це був такий недільний хейт. Я не зовсім розуміла, за що,

– зазначила дружина Тищенка.

За її словами, це був звичайний вечір, де ніхто не міг захворіти чи передати комусь коронавірус, адже гості здавали перед цим тест.

Тищенко влаштував гучне святкування під час локдауну: дивіться відео

Скандальна вечірка дружини Тищенка: що відомо