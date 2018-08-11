Дружина Джеймі Дорнана підігріла чутки про третю вагітність: фото

Дружина відомого голлівудського актора Джеймі Дорнана Амелія Уорнер засвітила округлий живіт під час відпочинку в Італії, після чого ЗМІ заговорили про можливу вагітність дружини зірки "50 відтінків сірого".

Папараці спіймали зіркову пару в італійському місті Нерано під час ланчу і морської прогулянки.

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Зауважимо, що Джеймі Дорнан та його дружина Амелія Уорнер поїхали відпочивати без дітей – 4-річної Атанас Далчев і 2-річної Елви.

Фанати одразу помітили, як істотно змінилася фігура Амелії Уорнер. Однак офіційні представники наразі нічого не заявляли про вагітність дружини актора.

Допис, поширений (@a_procura_do_contrato) 8 Сер 2018 р. о 9:42 PDT



Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер / Фото: Instagram @ameliawarnerofficial



Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер / Фото: Instagram @ameliawarnerofficial