Дружина Джеймі Дорнана підігріла чутки про третю вагітність: фото
Дружина відомого голлівудського актора Джеймі Дорнана Амелія Уорнер засвітила округлий живіт під час відпочинку в Італії, після чого ЗМІ заговорили про можливу вагітність дружини зірки "50 відтінків сірого".
Папараці спіймали зіркову пару в італійському місті Нерано під час ланчу і морської прогулянки.
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Зауважимо, що Джеймі Дорнан та його дружина Амелія Уорнер поїхали відпочивати без дітей – 4-річної Атанас Далчев і 2-річної Елви.
Фанати одразу помітили, як істотно змінилася фігура Амелії Уорнер. Однак офіційні представники наразі нічого не заявляли про вагітність дружини актора.
Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер / Фото: Instagram @ameliawarnerofficial
Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер / Фото: Instagram @ameliawarnerofficial