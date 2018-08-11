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Дружина Джеймі Дорнана підігріла чутки про третю вагітність: фото

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Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер
Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер / Фото з відкритих джерел

Дружина відомого голлівудського актора Джеймі Дорнана Амелія Уорнер засвітила округлий живіт під час відпочинку в Італії, після чого ЗМІ заговорили про можливу вагітність дружини зірки "50 відтінків сірого".

Папараці спіймали зіркову пару в італійському місті Нерано під час ланчу і морської прогулянки.

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Зауважимо, що Джеймі Дорнан та його дружина Амелія Уорнер поїхали відпочивати без дітей – 4-річної Атанас Далчев і 2-річної Елви.

Фанати одразу помітили, як істотно змінилася фігура Амелії Уорнер. Однак офіційні представники наразі нічого не заявляли про вагітність дружини актора.

Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер
Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер / Фото: Instagram @ameliawarnerofficial

Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер
Джеймі Дорнан та Амелія Уорнер / Фото: Instagram @ameliawarnerofficial

Теги: LifeStyle Зіркові мами Зіркові романи Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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