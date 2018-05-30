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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Дружина футболіста "Динамо" Миколи Морозюка засвітила свої принади на пляжі: гарячі фото

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Ірина Морозюк та Микола Морозюк
Ірина Морозюк та Микола Морозюк / Instagram

Ірина Морозюк, сексапільна дружина футболіста київського "Динамо" Миколи Морозюка, вкотре показала свої принади своїм шанувальникам.

Дружина півзахисника "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка Ірина, яка нещодавно порадувала шанувальників пікантними фото і відео в купальнику, поділилася новими гарячими кадрами у своєму Instagram.

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Знімки, які дівчина розмістила в своєму Instagram, зроблені під час відпочинку в Туреччині.


Ірина Морозюк

На одному з фото Ірина позує перед дзеркалом в блискучому бікіні, демонструючи свою підтягнуту фігуру.


Ірина Морозюк

Відзначимо, Ірина Морозюк любить виставляти схожі світлини і каже, що її чоловікові це подобається.

"Людям цікаві груди і сідниці. Нікому не цікаво побачити тебе, таку милу дівчинку, яка працює в офісі, за квіточками доглядає, котиків і собачок годує. Цікаво – коли співають дурну пісню або дають відверті фото", – пояснила вона в одному з інтерв'ю свою популярність в мережі.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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