Дружина футболіста "Динамо" Миколи Морозюка засвітила свої принади на пляжі: гарячі фото

Ірина Морозюк, сексапільна дружина футболіста київського "Динамо" Миколи Морозюка, вкотре показала свої принади своїм шанувальникам.

Дружина півзахисника "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка Ірина, яка нещодавно порадувала шанувальників пікантними фото і відео в купальнику, поділилася новими гарячими кадрами у своєму Instagram.

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Знімки, які дівчина розмістила в своєму Instagram, зроблені під час відпочинку в Туреччині.



Ірина Морозюк

На одному з фото Ірина позує перед дзеркалом в блискучому бікіні, демонструючи свою підтягнуту фігуру.



Ірина Морозюк

Відзначимо, Ірина Морозюк любить виставляти схожі світлини і каже, що її чоловікові це подобається.

"Людям цікаві груди і сідниці. Нікому не цікаво побачити тебе, таку милу дівчинку, яка працює в офісі, за квіточками доглядає, котиків і собачок годує. Цікаво – коли співають дурну пісню або дають відверті фото", – пояснила вона в одному з інтерв'ю свою популярність в мережі.