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Дружина принца Кентського вибачилась за расистський аксесуар на прийомі з Меган Маркл

15:46, сьогодні 1134 Читать новость на русском
Баронеса Марі Крістіна фон Рейбніц з
Баронеса Марі Крістіна фон Рейбніц з "расистською" брошкою / www.theguardian.com

Дружина кузена Єлизавети II – баронеса Марі Крістіна фон Рейбніц – попросила вибачення у представників королівської сім’ї та всієї спільноти за брошку у вигляді бюста темношкірого слуги в стилі "blackamoor".

Про це пише The Guardian.

Минулої середи відбувся традиційний різдвяний обід в Букінгемському палаці, на якому за традицією зібралися майже всі представники британського монаршого клану. Серед них була присутня і новоспечена наречена принца Гаррі Меган Маркл. Однак дружина Майкла Кентського Марі вирішила одягнути дуже неоднозначний аксесуар, який журналісти помітили на пальто баронеси при в’їзді у палац.

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Як повідомляють у джерелі, прикраси "blackamoor" виникли в ювелірному мистецтві в Венеції в XVI столітті і зображував слуг і рабів африканського походження, через що неодноразово піддався критиці за пропаганду расистських ідей.


Прикраси в стилі "blackamoor"

Після назрілого скандалу баронеса не залишила інцидент без коментаря і вже висловила свої співчуття, що її прикраса здалася комусь образливою.

"Брошка – це подарунок, і вона до того багато разів її надягала. Принцесі Майкл дуже шкода, вона дуже засмучена, що це когось образило", – заявив речник 72-річної Марі Крістіни.


Баронеса Марі Крістіна фон Рейбніц з "расистською" брошкою

Як відомо, Меган Маркл є наполовину афроамериканкою, і в своїх інтерв'ю не приховувала, якою болісною для її родини є тема расизму.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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