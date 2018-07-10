Дружина скандального Романа Поланскі встала на захист свого чоловіка

Акторка Еммануель Сеньє, яка перебуває у шлюбі з кінорежисером Романом Поланскі майже 30 років, підтримала свого чоловіка, якого звинуватили в розбещенні неповнолітніх, і відхилила запрошення стати членом кіноакадемії США.

Про це жінка заявила у відкритому листі, який оприлюднило видання Le Journal du Dimanche.

Нещодавно Еммануель отримала запрошення від кіноакадемії США, яка нагороджує "Оскаром", приєднатися до престижної організації. Але вона відмовилась, оскільки Поланскі виключили зі складу Академії на початку травня цього року.

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Академія кінематографічних мистецтв і наук запропонувала мені, разом з іншими акторками, приєднатися до неї в інтересах вкрай необхідного фемінізму. Як хтось може засумніватися в моїй стурбованісті питанням рівності чоловіків і жінок? Я завжди була феміністкою. Але як я можу проігнорувати той факт, що кілька тижнів тому академія вигнала мого чоловіка Романа Поланскі? Та сама академія, яка в 2002 році вручила йому "Оскара" за фільм "Піаніст". Дивовижна амнезія,

– зазначила в листі Сеньє.



Роман Поланскі та Еммануель Сеньє

Вірна дружина Романа Поланскі додала, що пишається своїм легендарним чоловіком і кохає його. Вона також розкритикувала жінок, які звинувачують її чоловіка у домаганнях.

"В академії, напевно, думають, що я досить безхарактерна та пихата, щоб забути, що вже 29 років я заміжня за одним з найвидатніших кінорежисерів. Я кохаю його, він мій чоловік і батько моїх дітей. З нього зробили парію. І ці академіки думають, що я повинна піти шляхом слави просто за його спиною. Яке нестерпне лицемірство", – підсумувала жінка.

Хто такий Роман Поланскі? Роман Поланскі є культовим режисером, який за 84 роки життя створив низку відомих фільмів: "Піаніст", "Китайський квартал", "Дитина Розмарі", "Різанина" та інші. Однак окрім великого творчого доробку, він отримав славу голлівудського гвалтівника та педофіла, якого неодноразово намагалась судити за скоєні злочини.