"Буде розлога "журавлина" емоцій": як Путін може відреагувати на вимоги дружин мобілізованих

Дружини російських мобілізованих відправляють повідомлення на "пряму лінію" з Владіміром Путіним, що відбудеться 14 грудня. Жінки пишуть про проблеми їхніх чоловіків, які перебувають на фронті з Україною.

Зокрема, скаржаться на відсутність у мобілізованих відпусток та складну процедуру виплат за поранення. Російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Путін гарантовано використає такі звернення, але у своїх цілях.

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Як Путін використає звернення дружин мобілізованих

За припущенням російського політолога, очільник Кремля може стати на бік дружин мобілізованих: погодитися з проблемою та наказати міноборони Росії підготувати графік ротації – одні військові відправляються на відпочинок, а контрактники їдуть на фронт.

Це дозволить заспокоїти тих, хто боїться нової хвилі мобілізації, а бояться її дуже сильно. Тобто, дивіться, мобілізованих заміняють контрактниками, тоді навіщо друга хвиля мобілізації. У такому режимі можна дотягнути до квітня, а після виборів оголошувати нову хвилю,

– підкреслив російський опозиціонер.

Процедура ухвалення питання щодо ротації буде затяжною:

місяць міноборони Росії готуватиме графік;

кілька тижнів проходитиме обговорення;

у кінці січня – на початку лютого затвердять рішення, щоб із середини лютого почати відпускати людей.

Опісля почнуться вибори президента Росії. Імовірне рішення про відпуск мобілізованих висвітлюватимуть як неосяжну доброту Владіміра Путіна. Російська пропаганда почне крутити "радісні" сюжети про те, як російські "ветерани", обвішані медалями, приїдуть додому та як дружини весело їх зустрічатимуть.

Буде розлога "журавлина" емоцій, яких чекають люди. На кшталт "все близько, скоро вже переможемо". Це відповідає його передвиборчим інтересам. Тому я не виключаю, що вони на таке підуть,

– наголосив Галлямов.

Як у Росії відреагують на таке рішення

Однак, за словами Галлямова, генерали не захочуть відпускати у відпустки солдатів, які хоч трохи вміють тримати зброю в руках та мають початкові навички бою. Оскільки новоприбулих військових наново потрібно всього вчити, а росіяни не люблять напружуватися.

Зараз відбуваються суперечності між відповідальними за виборами на чолі з Сергієм Кирієнко та військовим керівництвом Росії.

У липні 2023 року, коли ширилася інформація про імовірний підрив росіянами Запорізької АЕС, там побував перший заступник керівника адміністрації президента Росії Володимира Путіна Сергій Кирієнко, щоб продемонструвати буцім відсутність панічних настроїв та спробувати розв'язати проблеми комплектування станції персоналом.

Перші вважають, що потрібно відпустити вояк на відпочинок перед виборами та навчати нових. Натомість другі кажуть, щоб російські солдати надалі працювати й взагалі скасували вибори президента Росії, якщо Владімір Путін не може перемогти без такої умови.

Неможливо передбачити, чим закінчиться ця суперечка. Проте, оскільки це вигідно політтехнологічно Путіну, він може піти на поступки дружинам. Але і дружинам потрібно наступні кілька днів набирати обертів. Потрібно демонструвати, що вони не зупиняться, бо якщо Кремль відчує, що натиск слабшає, тоді цю тему проігнорують,

– підсумував Аббас Галлямов.

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