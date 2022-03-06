Дружня Польща не зупиняється, – ДСНС показала гуманітарну допомогу

6 березня 2022 , 14:53
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Джерело:

фейсбук ДСНС України

Пресслужба ДСНС повідомила, що з Польщі 6 березня прибув 41 залізничний контейнер з сучасним пожежно-рятувальним обладнанням. Українські рятувальники негайно отримають його "на озброєння".

ДСНС України подякувала полякам – сусідам та справжнім друзям. Отримане сучасне обладнання допоможе рятувальникам працювати швидше. 

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Дружня Польща не зупиняється у наданні нам допомоги. Сучасне обладнання значно покращить та пришвидшить виконання функційних обов'язків підрозділів ДСНС,
– мовиться у повідомленні.

Гуманітарна допомога від Польщі / Фото ДСНС 

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Автор: Мар'яна Бекало