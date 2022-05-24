Друзі Путіна просувають меседж, що Росію не можна притискати, – Кравчук про форум в Давосі

Напередодні Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він розповів і про жертв війни, і про військову допомогу і про можливі наслідки, якщо світ не протистоятиме російській агресії. Водночас друзі Путіна намагаються просувати інші меседжі в міжнародній спільноті.

Про це 24 каналу розповіла народна депутатка від фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

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Вона наголосила, що Україна в Давосі була у фокусі уваги. За її словами, Володимир Зеленський фактично відкривав офіційний день своїм виступом. Його чекали чи не найбільше.

Кравчук розповіла, що під час виступу президент згадував, що ні в кого не має бути ілюзій щодо того, що можна примусити Україну йти на поступки чи віддати частину своєї території.

Бо такі заяви вже лунають. Друзі Путіна оговталися після першого шоку і намагаються просувати такі меседжі, що агресора (Росію) не можна притискати до стінки, бо буде щось непередбачуване,

– пояснила депутатка.

Проте українська делегація переконує, що треба боротися за міжнародні цінності, бо в іншому випадку якийсь агресор в кожному куточку світу, маючи зброю, буде нападати на інші країни та порушувати світовий порядок, і тоді буде повна катастрофа.

Вона додала, що американський вчений Тімоті Снайдер під час форуму в Давосі прямо сказав, що демократії не буде, якщо Україна програє.

"Тоді всі будуть вважати, що демократія – це слабка форма, а диктатори та автократи “прокинуться” і будуть такі гібридні демократичні країни, як наприклад Угорщина. Адже це наче демократична країна, але якщо придивитися, то помітно, що не все так однозначно", – каже Кравчук.

Зеленський повідомив перший меседж – що Україна не буде здаватися. Другий меседж – що для того, аби на м перемогти, треба зброя, дієві санкції проти Росії і обов'язково – Україні потрібен новий "план Маршалла",

– наголосила депутатка.

На її думку, щодо останнього (плану Маршалла), то треба, щоб це були конкретні кроки. І український уряд вже має пропозицію.

"Деякі міста треба буде будувати з нуля. Зокрема, під Київщиною розбомблені міста, треба все починати з чистого листа. І, звичайно, в нас буде змінюватися структура економіки, ми фактично будемо великим Ізраїлем. Все буде перезавантажено", – відповіла вона.

За словами Кравчук, в України буде:

в основі оборонка,

інформації технології, пов'язані з сектором безпеки,

сільське господарство переходитиме на переробну продукцію, а не просто експортувати сировину.

Євгенія Кравчук про виступ Зеленського у Давосі та меседжі друзів Путіна:



До слова, у Давосі триває міжнародний економічний форум. Напередодні, 23 травня, там виступив президент Володимир Зеленський. Глава держави звернувся по відеозв'язку, його привітали оплесками.

Основні заяви Зеленського на економічному форумі в Давосі

Зеленський на початку своєї промови описав, що чекатиме людство, якщо зараз воно пропустить поворотний момент і не зробить відповідних висновків та дій.

і не зробить відповідних висновків та дій. Він заявив, що Росія стала державою воєнних злочинів і того, що вона несе світу, надихаючи ще й інших потенційних агресорів.

Президент наголосив, що Україна створила історичний прецедент сміливості, не ставши слухати тих, хто казав, що наша оборона не протримається довше кількох днів. " Ми зупинили російську армію , яку називали другою у світі", – сказав він.

, яку називали другою у світі", – сказав він. Зеленський переконаний, що війну можна було не допустити, якби дії світу були превентивними. Тому він закликав не чекати на постріли Росії і застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї, а впроваджувати санкції: ембарго на російські енергоносії, відключення банків, припинення торгівлі.

Зеленський звернув увагу також на торгівлю. Адже досі є світові компанії, які відкрито чи приховано торгують в Росії. Президент запропонував цим компаніям зайти і працювати на українському ринку .

. Також Зеленський запросив учасників форуму взяти участь у відбудові України, обсяг робіт якої колосальних. Адже наша держава зазнала більше трильйона доларів збитків через війну Росії.

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