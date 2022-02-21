Друзі Росії: про визнання бойовиків заявили Венесуела, Куба та Нікарагуа
21 лютого 2022 , 22:55Читать новость на русском
Західні країни засуджують "легітимізацію" Росією фейкових республік на Донбасі. Водночас деякі друзі Кремля вже заявили, що також визнають бойовиків.
Які країни пішли на повідцю у Кремля
Тепер квазіреспубліки на Донбасі офіційно визнаватимуть й Венесуела, Куба та Нікарагуа. Про це повідомили західні ЗМІ, інформує 24 канал.
До теми У Росії пояснили, в яких кордонах визнали захоплені окупантами землі Донбасу
До речі, визнати окупантів вирішили також Ємен та Сирія.
Які країни обурилися через визнання окупованих територій
- США,
- Німеччина,
- Грузія,
- Велика Британія,
- Данія,
- Польща,
- Італія.
Зауважимо, що прем'єр-міністр Великої Британії терміново перервав власний брифінг, щоб подзвонити Володимиру Зеленському й висловити слова підтримки.