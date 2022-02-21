Друзі Росії: про визнання бойовиків заявили Венесуела, Куба та Нікарагуа

Західні країни засуджують "легітимізацію" Росією фейкових республік на Донбасі. Водночас деякі друзі Кремля вже заявили, що також визнають бойовиків.

Які країни пішли на повідцю у Кремля

Тепер квазіреспубліки на Донбасі офіційно визнаватимуть й Венесуела, Куба та Нікарагуа. Про це повідомили західні ЗМІ, інформує 24 канал.

До теми У Росії пояснили, в яких кордонах визнали захоплені окупантами землі Донбасу

До речі, визнати окупантів вирішили також Ємен та Сирія.

Які країни обурилися через визнання окупованих територій

США,

Німеччина,

Грузія,

Велика Британія,

Данія,

Польща,

Італія.

Зауважимо, що прем'єр-міністр Великої Британії терміново перервав власний брифінг, щоб подзвонити Володимиру Зеленському й висловити слова підтримки.