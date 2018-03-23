Дрю Беррімор відреагувала на нещадну критику щодо зайвої ваги

Нещодавно у ЗМІ поширили чутки про вагітність знаменитої акторки Дрю Беррімор. Приводом для цього став невдалий образ зірки, який не тільки показав всі недоліки її фігури, але й додав чимало зайвих кілограмів,

Після опублікованих фото акторки в невдалому костюмі oversize, прихильники закидали Дрю Беррімор повідомленнями з нещадною критикою її фігури. Люди дорікали голлівудській знаменитості, що та перестала стежити за собою.

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Невдалий "лук" Дрю Беррімор

Однак акторка не впала у відчай після таких гострих коментарів, а з посмішкою відреагувала на зауваження людей. Дрю Беррімор запевнила, що наразі дотримується вегетаріанської дієти, яку складно поєднувати з її ритмом життя. Саме через це вага зірки ніяк не зменшується.

Я гурман, люблю поїсти. Я подорожую світом, щоб пробувати різні страви. Тому між зйомками серій я знову дотримуюсь дієти,

– розповіла Дрю Беррімор.

Також акторка не посоромилась та пригадала кумедну історію, яка трапилась з нею при виході з ресторану. Дрю Беррімор відвідала заклад зі своїми двома доньками.

"І тут мене зупинила одна жінка. Каже: "О, Господи, у вас так багато дітей!" Я відповідаю: "Ні, в мене їх тільки двоє". Вона: "Ну, ви ж, напевно, зараз чекаєте ще одного?" Я на неї подивилася і відрізала: "Та ні, я просто товста!" – розповіла з посмішкою акторка.

Хто така Дрю Беррімор?

Це популярна акторка, яка зіграла у фільмах "50 перших поцілунків, "Дюплекс", "Ангели Чарлі: тільки вперед", "Обіцяти – ще не одружитись" та інших. Дрю Беррімор також спробувала себе в ролі продюсера та режисера. У 2010 році зірка отримала нагороду "Золотий глобус".