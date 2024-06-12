ДТЕК оприлюднило графіки відключення світла та Києва та ще 4 областей

У ДТЕК увечері 12 червня повідомили, як відключатимуть світло наступного дня. Це стосуватиметься столиці та ще 3 областей.

Зауважимо, що ситуація в енергосистемі України досі залишається непростою. У ДТЕК розповіли, як будуть діяти графіки відключень світла 13 червня.

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Що сказали у ДТЕК

"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 20:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні.