Смертельна ДТП на Одещині: водій трактора ковшем зачепив дитину
Джерело:Поліція в Одеській області
У місті Березівка Одеської області 23 червня сталася смертельна ДТП. Водій трактора зачепив ковшем 14-річну дівчинку. На жаль, дитина померла.
Трагічна подія сталася о 12 годині на вулиці Парковій. Постраждалу дівчинку доставили до лікарні. На жаль, врятувати дитину медикам не вдалося.
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Водієві трактора вже повідомили про підозру
Поліція вже розпочала розслідування. Водія трактора затримали, йому повідомили про підозру.
За попередньою інформацією, 38-річний водій трактора, рухаючись дорогою, ковшем зачепив 14-річну дівчинку, яка йшла у попутному напрямку. Зі слів чоловіка, дитину він не помітив,
– розповіли в поліції.
На жаль, від отриманих травм, дитина померла в лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння. Він тверезий, додали правоохоронці.
Справу відкрили за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Тепер водієві загрожує від 3 до 8 років в'язниці з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.
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