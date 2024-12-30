Поблизу Мукачева перекинувся автобус: пасажирів госпіталізували з травмами
У понеділок, 30 грудня, рейсовий автобус ПАЗ-3205 з'їхав з дороги між селами Мукачівського району. Внаслідок ДТП поранено пасажирів, загиблих, на щастя, немає.
Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Головне управління ДСНС України в Закарпатській області.
Дивіться також Смертельна ДТП у Києві: п’яна водійка Tesla влаштувала аварію під час комендантської години
Автобус з'їхав у кювет
Дорожньо-транспортна пригода сталася на дорозі між селами Залужжя та Макарьово. Рейсовий автобус сполученням Мукачево – Барбово прямував за маршрутом, але в якийсь момент з’їхав з дороги в кювет та перекинувся догори колесами.
Поблизу Мукачева перекинувся рейсовий автобус / Фото ДСНС Закарпаття
У салоні автобуса перебували 25 пасажирів. 9 з них були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні імені Святого Мартина з різними пораненнями.
Постраждалих госпіталізували до лікарні / Фото ДСНС Закарпаття
Мукачівські рятувальники оперативно від’єднали клеми акумуляторів, аби автобус не загорівся, та швидко ліквідували наслідки аварії. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.
Дорожньо-транспортні пригоди: останні новини
- 29 грудня у Дніпрі автомобіль BMW врізався в опору пішохідного мосту. Водій не впорався керуванням. Внаслідок зіткнення загинуло три людини, співробітники ДСНС деблокували їх з авто.
- 15 грудня на Львівщині сталася аварія між вантажівкою та мікроавтобусом. 7 пасажирів автобуса загинули на місці ДТП. Встановлено, що винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.
- 22 грудня Прикарпатті сталася масштабна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса. Постраждало щонайменше 13 людей, серед яких – дитина.