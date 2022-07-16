Проводжали на передову: у жахливій ДТП на Буковині загинув військовий з родиною

У цей непростий для України час життя людей забирає не лише війна. Окрім цього стаються ще й аварії, які приносять багато горя.

Жахлива ДТП сталась 16 липня з військовим із Буковини Вадимом Коростюком та його родиною. Внаслідок аварії вся сім'я загинула.

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Проводжали батька на фронт

Як повідомило місцеве видання "Хотинські вісті", чоловік повернувся з фронту додому, встиг пробути там кілька днів. Дружина та діти проводжали батька назад на війну. Трагедія обірвала їхні життя на дорозі.

Поліція попередньо встановила,як саме трапилась ДТП. Відомо, що 79-річний львів'янин був за кермом автомобіля, коли зіткнувся з іншим. Ним вже керував 19-річний хлопець. Усі, хто був в авто хлопця, загинули.

Загиблі були з села Клішківці. Загиблому воїну Вадиму Коростюку було 44 роки, його дружині – 40. Їхній дочці 17 років, а сину – 21 рік. Водії обох машин, з якими сталася аварія, перебувають в лікарні.

Поліцейські відкрили справу.

Родині просять допомогти

Громада села, звідки родом загиблі, просить допомогти їхнім родичам.

Вони організували збір грошей на номер карти Приватбанку брата загиблого військовослужбовця Віктора Коростюка. Хочуть допомогти рідним та близьким з шаною поховати військового та його родину.

Карта для допомоги – 4149439014951747

Аварії та ДТП в Україні

На жаль, моторошні аварії не є рідкістю. Зокрема, ДТП за участі автомобіля Peugeot трапилась 24 червня у Тульчинському районі. Загинув водій авто та його пасажирка, яка була дружиною. Загиблому водію було 45 років, а його дружині – 44 роки. Вони жили в селищі міського типу Рудниця.

Також поблизу Ірпеня сталася страшна аварія. Два автомобілі на великій швидкості зазнали лобового зіткнення. У соцмережах почала з'являтися інформація, що одним з учасників смертельної ДТП був народний депутат Олександр Куницький.

Він підтвердив, що 11 липня потрапив у Києві в ДТП, але це не та автопригода, що сталася біля Ірпеня. Відомо, що нардеп не постраждав. Інцидент трапився на вулиці Набережно-Рибальській. До нього причетні одразу 4 автомобілі.

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