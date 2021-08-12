На Чернігівщині авто швидкої злетіло в кювет: є постраждалі
12 серпня 2021 , 13:46Читать новость на русском
У Чернігівській області 11 серпня сталася ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги. Внаслідок аварії постраждали 2 людини.
ДТП трапилася між населеними пунктами Станція Лосинівська та Велика Дорога Ніжинського району приблизно о 19:00.
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ДТП за участю швидкої на Чернігівщині
Водій автомобіля екстреної медичної допомоги Peugeot Boxer не впорався з керуванням та у результаті опинився в кюветі.
В аварії постраждали 2 людини – водій машини та фельдшер.
Аварія сталася між Станцією Лосинівською та Великою Дорогою: карта
Попередні аварії за участю карет швидкої
- На одному із перехресть в окупованому Донецьку 9 серпня трапилася ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги. На перехресті мікроавтобус не пропустив машину медиків. В аварії загинули фельдшер і пацієнт.
- У липні поблизу селища Михайлівка Вінницької області машина швидкої з'їхала в кювет і перекинулася. У результаті ДТП постраждав водій і 2 медиків. Їх госпіталізували у місцеву лікарню.