Не викликали навіть швидку: 17-річному пасажиру BMW у Дніпрі теж вручать підозру

1 грудня у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Попередньо, її скоїв 19-річний водій BMW. У автівці перебував ще 17-річний хлопець. У його діях теж був зафіксований злочин.

Водієві BMW, який врізався у Ford біля зупинки "Дитячий комбінат", оголосили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 8 років, передає 24 Канал із посиланням на коментар речниці Нацполіцїі Юлії Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

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Не допомогли людям, в яких врізалися

Речниця розповіла, що слідчі разом із прокурорами підписали підозру щодо неповнолітнього пасажира BMW. Зараз триває стадія вручення цієї підозри.

За словами правоохоронниці, у діях 17-річного хлопця вбачається злочин, передбачений статей 136 Кримінального кодексу України – не надання допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя стані.

Відомо, що хлопці жодним чином не намагалися допомогти постраждалим з автомобіля Ford, у який врізалися. Вони навіть не викликали медиків.

До слова, у мережі впізнали у 17-річному пасажирі BMW – Арсенія Бессонова. Той влітку скоїв ДТП на пішохідному переході, збивши двох дівчат.