Смертельна ДТП у Дніпрі: у Нацполіції взяли хід справи під посилений контроль

У Дніпрі 1 грудня сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, де загинула 10-річна дівчинка та були постраждалі. Розслідування цієї справи тепер проводитиме Головне слідче управління Нацполіції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Що сказали у поліції про трагічну ДТП у Дніпрі

Перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв зазначив, що Головне слідче управління Нацполіції скерувало ініціативного листа в Офіс Генерального прокурора щодо передачі всіх кримінальних проваджень, які стосуються цієї ДТП, для подальшого розслідування у центральному апараті поліції.

Цю резонансну справу тепер будемо розслідувати ми під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України,

– наголосив правоохоронець.

Також Головне слідче управління ініціювало зміну підслідності у кримінальному провадженні, пов'язаному з літньою аварією, в якій автомобіль збив пішоходів на переході в центрі міста. Наразі до розслідування залучено досвідчених слідчих та оперативників, які активно збирають докази та вивчають обставини цієї трагічної події. Правоохоронці прагнуть з'ясувати всі фактори, що призвели до аварії.

Деталями справи також поділився і заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олег Риженко.

"Прокурори вивчили матеріали кримінального провадження, встановлено наявність достатніх доказів причетності 19-річного громадянина, який перебував за кермом BMW, йому повідомлено про підозру. За клопотанням слідчого, яке підтримали прокурори, йому сьогодні суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", – сказав він.

Правоохоронець також підкреслив, що стосовно пасажира авто – йому оголошена підозра за статтею Кримінального кодексу України про ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Прокурори підтримали клопотання про обрання йому запобіжного заходу – цілодобового домашнього арешту.

За повідомленням Андрія Бондаренка, начальника відділу розслідування транспортних злочинів Дніпровського обласного управління поліції, після аварії водій разом з неповнолітнім пасажиром втік з місця події. Приблизно через годину обидва повернулися на місце інциденту.

Записи камер спостереження вказують на те, що за кермом автомобіля під час аварії перебував саме дорослий підозрюваний.

До слова, моторошна ДТП у Дніпрі сталася ввечері 1 грудня. Тоді водій автомобіля BMW зіткнувся з Ford, внаслідок чого загинула 10-річна пасажирка Ford, а ще четверо людей зазнали травм.