У Дніпрі BMW врізалося в пішохідний міст: є загиблі

Моторошна аварія сталася у Дніпрі. Там загинули три людини.

Як повідомили у ДСНС, 29 грудня о 03:07 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Січеславська Набережна Соборного району, передає 24 Канал.

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Що відомо про аварію

Попередньо, водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням та допустив зіткнення з опорою пішохідного мосту, внаслідок чого загинуло три чоловіка.

Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували з понівеченого автомобіля трьох загиблих.

До місця події залучено 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Страшна аварія у Дніпрі / Фото ДСНС

До слова, нещодавно смертельна аварія сталася на Вінниччині. Зранку 25 грудня між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району відбулося зіткнення двох автомобілів, Geely та Subaru, внаслідок чого загинуло четверо осіб, а ще двоє зазнали травм.