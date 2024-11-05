Трагедія у Дніпрі: водій збив двох дітей на пішохідному переході

У Дніпрі 5 листопада сталася смертельна аварія. Водій Ford збив двох дітей, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Інформатор. Відомо, що інцидент трапився на вулиці Симиренківській неподалік гімназії №68 у Дніпрі.

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Трагічний інцидент біля школи

Зазначається, що аварія трапилася, коли двоє 8-річних школярів переходили дорогу поблизу навчального закладу. 23-річний водій Ford Sierra, не зупинившись, збив дітей.

Один із хлопчиків загинув на місці, іншу дитину негайно госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

На місці інциденту працюють слідчі, які з’ясовують усі обставини аварії. Відомо, що водія затримали. Попередньо, він був тверезим.

До слова, раніше на Львівщині, у місті Золочів, сталася масштабна ДТП за участю автомобіля Hyundai Tucson і автопоїзда Mercedes, внаслідок чого загинула 59-річна пасажирка з Харкова.

До того ж, 4 листопада на Рівненщині в ДТП загинув військовий Любомир Тлучкевич, молодший лейтенант 103 окремої бригади ТРО. Аварія сталася в селі Синів, коли водій не впорався з керуванням автомобіля "ВАЗ" та в'їхав у відбійник.