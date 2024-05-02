На Прикарпатті автобус врізався в приміський потяг
Джерело:GALKA.IF.UA
Подія трапилась зранку 2 травня зранку на одному із залізничних переїздів Коломийського району. З локомотивом, що проїжджав повз, зіткнувся автобус "Мерседес".
Про ДТП повідомили у франківській дирекції Львівської залізниці. Подія трапилась на залізничному переїзді в Коломийському районі.
Дивіться також Голова РДА Володимир Майбоженко в'їхав у пішоходів: все, що відомо про п'яну ДТП в Броварах
Автобус протаранив потяг
Залізничники повідомляють, що сьогодні, 2 травня, близько 6:30 в селі Ворона Отинійської громади рейсовий автобус зіткнувся із потягом “Коломия – Івано-Франківськ”. Маршрутним автобусом Mercedes-Benz 811 керував 58-річний водій, мешканець села Ворона. Він поїхав на регульованому залізничному переїзді на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з локомотивом. Автобус та потяг отримали пошкодження.
На щастя, внаслідок аварії постраждалих немає. Потяг затримався приблизно на годину. На місці події проводили розслідування співробітники поліції.
Нещодавні гучні ДТП
- На Одещині поблизу села Красна Коса ввечері 27 квітня сталась смертельна ДТП. На трасі Одеса – Рені дві вантажівки зіткнулись з цистернами. Внаслідок аварії один водій загинув, іншого у стані середньої тяжкості ушпиталили.
- 30 квітня у Києві перекинулася вантажівка і ледве не задавила перехожого. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на кільцевій дорозі. Водій вантажного автомобіля DAF не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Вантажівка перевернулась на тротуар.
- Раніше, 22 квітня на Київщині мікроавтобус провалився під землю: загинули 2 людей, 7 – у важкому стані. Дорожньо-транспортна пригода сталась на території Іванківської громади поблизу села Олива. Мікроавтобус віз дев'ятьох людей на роботу в село Пісківка і провалився у провалля.