На Прикарпатті автобус врізався в приміський потяг

Подія трапилась зранку 2 травня зранку на одному із залізничних переїздів Коломийського району. З локомотивом, що проїжджав повз, зіткнувся автобус "Мерседес".

Про ДТП повідомили у франківській дирекції Львівської залізниці. Подія трапилась на залізничному переїзді в Коломийському районі.

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Автобус протаранив потяг

Залізничники повідомляють, що сьогодні, 2 травня, близько 6:30 в селі Ворона Отинійської громади рейсовий автобус зіткнувся із потягом “Коломия – Івано-Франківськ”. Маршрутним автобусом Mercedes-Benz 811 керував 58-річний водій, мешканець села Ворона. Він поїхав на регульованому залізничному переїзді на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з локомотивом. Автобус та потяг отримали пошкодження.

На щастя, внаслідок аварії постраждалих немає. Потяг затримався приблизно на годину. На місці події проводили розслідування співробітники поліції.

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