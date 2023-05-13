У Києві сталась аварія за участі Renault та Infiniti: відео моменту авіатрощі

У Шевченківському районі столиці трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі таких авто, як Renault та Infiniti. Внаслідок неї було госпіталізовано одну людину.

У п'ятницю, 12 травня, на Галицькій площі Києва зіштовхнулися автомобілі Renault та Infiniti. Ця автопригода потрапила на відео.

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Є травмовані

Зазначимо, що на місце події негайно прибули працівники патрульної поліції та медики. Внаслідок ДТП є постраждалі.

На жаль, не обійшлося без травмованих. Потерпілого ушпиталили лікарі, а подальшим встановленням всіх обставин події займатимуться слідчі,

– написали в патрульній поліції Києва.

Окрім того, там вкотре наголосили, що проїзна частина є місцем підвищеної небезпеки.

На ній потрібно не забувати про уважність та максимальну сконцентрованість. Зокрема, особливо під час проїзду перехресть.

Кадри зіткнення авто Renault та Infiniti: відео патрульної поліції столиці

Правила перетину перехресть

Водії часто стикаються з проблемою безпечного перетину жвавих перехресть. Ось кілька ключових порад, про які слід пам'ятати:

Наближайтеся до перехрестя з безпечною та контрольованою швидкістю та звертайте увагу на всі світлофори чи знаки, які можуть бути присутні.

Перш ніж продовжити рух, перевірте наявність зустрічного транспорту з усіх боків. Зокрема, перевіряйте сліпі зони та кілька разів дивіться в обидва боки.

Якщо вулицю переходять пішоходи, поступіться їм і дозвольте безпечно перейти.

Залишайтеся на своїй смузі та уникайте поворотів або зміни смуги посередині перехрестя.

Дотримуйтесь безпечної дистанції до інших транспортних засобів на дорозі та будьте готові загальмувати або зменшити швидкість, якщо це необхідно.

Пам'ятаючи ці вказівки, ви зможете впевнено проїжджати перехрестями та уникати аварій чи зіткнень. Однак найголовніше – не наражати на небезпеку себе та інших.

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Згадаємо наостанок, що у Львівській області поблизу села Розвадів Стрийського району сталась моторошна ДТП, внаслідок якої загинула мати та її дві дитини. Власне, на трасі "Київ-Чоп" зіткнулись Volkswagen Touran та вантажівка Renault.