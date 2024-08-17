Загинуло молоде подружжя, яке чекало на дитину: у Хмельницькому трапилася жахлива ДТП

У Хмельницькому зіткнулися легковик і вантажівка, внаслідок чого загинули двоє людей. У поліції розповіли деталі трагічного інциденту.

Моторошна автотроща сталася 14 серпня вдень на кільцевій дорозі в Хмельницькому. Там Volkswagen зіштовхнувся із військовою вантажівкою.

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Загинули молодята

Відомо, що за кермом легкового автомобіля перебував 24-річний водій, а поряд із ним сиділа його 21-річна вагітна дружина.

У вантажівці перебувало 30 військових. Вони прямували на полігон, де мали проводитися навчальні стрільби.

Внаслідок зіткнення водій Volkswagen загинув на місці, а його дружина – у реанімації.

Військові під час ДТП не постраждали. Згідно з результатами експертизи, водій вантажівки був тверезий.

Наразі вже відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині у ДТП за участі легковика і вантажівки загинули мама і 15-річна донька.