4 роки за смерть дитини: суд виніс вирок для директора лісгоспу, який збив 9-річну дівчинку
Джерело:ДБР
На Івано-Франківщині суд покарав директора Надвірнянського лісгоспу, який збив 9-річну дівчинку. За даними слідства, чоловік мав можливість допомогти дитині, але, натомість, втік з місця ДТП.
Трагедія сталася ще у січні минулого року у селі Лоєва, що на Івано-Франківщині. І ось 8 серпня суд поставив крапку у справі жахливої ДТП.
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Деталі трагедії
Того дня ввечері, приблизно о 19 годині, дівчинка поверталася з магазину. Поряд із нею були мама та брат. Родина прямувала додому вздовж узбіччя, коли раптом на них вискочило авто і збило дитину.
То був службовий автомобіль, за кермом якого перебував керівник місцевого лісгоспу. Як пізніше в ході розслідування з’ясувалося, водій порушив правила дорожнього руху на затяжному повороті, не обрав безпечної швидкості та виїхав на узбіччя.
Дівчинка була важко поранена. І посадовець це бачив. Одначе замість того, щоб допомогти, він натиснув на гальма і втік з місця злочину. А дитина згодом померла у місцевій лікарні від отриманих травм.
Вирок суду
Втікачу, втім, не вдалося довго переховуватися. Менш ніж за дві години його розшукали правоохоронці. Недбалим водієм виявився 40-річний мешканець міста Яремче.
Спочатку чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А у червні цього року обвинувальний акт стосовно нього передали до суду.
І ось 8 серпня директора Надвірнянського лісового господарства визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також – у свідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Йому присудили 4 роки позбавлення волі, а також позбавили права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.
Зазначимо, що максимальний термін покарання, який загрожував чоловіку, передбачав обмеження волі до 8 років.
ДТП в Україні: що відомо
- На Закарпатті 13-річний хлопець скоїв наїзд на 93-річного пенсіонера, який переходив дорогу. Чоловік помер на місці від отриманих травм.
- 5 серпня ввечері на Закарпатті сталася чергова ДТП за участі автомобіля Mercedes Benz. Він наїхав на двох пішоходів – 33-річну жінку з 8-річною дитиною, які йшли узбіччям. Після цього Mercedes Benz зіштовхнувся з автомобілем марки Volkswagen Golf. У ньому перебували 21-річний водій, його 20-річна дружина та 2-річний син. Унаслідок аварії загинули 33-річна жінка, яка рухалася узбіччям, та 2-річна дитина, яка сиділа в авто.
- У Харкові триває розслідування ДТП, в якому загинула 15-річна дівчинка. Попередньо, за кермом автомобіля був київський поліцейський Ярослав Якименко. Він збив дівчинку, коли та переходила дорогу по пішохідному переходу.