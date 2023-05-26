Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, раніше відмазував іншого суддю після пʼяної ДТП
Джерело:Фундація Dejure
ДТП за участю судді Макарівського районного суду Києва Олексія Тандира, унаслідок якого загинув нацгвардієць, викликало великий суспільний резонанс. Проте активісти нагадали, що цей же суддя раніше відмазував свого колегу від схожої ситуації.
За даними фундації, чимало суддів вчиняли ДТП, але уникали відповідальності. Зокрема й суддя Києво-Святошинського районного суду Дмитро Усатов, якому колись допоміг Олексій Тандир.
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Як Тандир відмазував Усатова
У січні 2018 року поблизу Києва суддя Дмитро Усатов на авто, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в інше авто, яке від удару вилетіло в кювет і перекинулось. Усатов намагався покинути місце аварії у кареті "швидкої", проте місцеві жителі, які опинилися на місці події, заблокували авто. Водночас водій авто, яке постраждало унаслідок ДТП, зазнав важких травм хребта.
В Усатова забрали водійські права, проте Олексій Тандир, який розглядав справу, закрив її через термін і через нібито відсутність складу правопорушення, і таким чином його колега уникнув покарання.
Фундарія Dejure, як і організація "Автомайдан" стверджують, що подавали скарги до Вищої ради правосуддя через рішення Тандира, проте їх не розглянули.
Суддя Тандир на смерть збив нацгвардійця
- Суддя Макарівського районного суду опівночі проти 26 травня збив нацгвардійця на блокпості. Відомо, що Олексій Тандир їхав на своєму автомобілі Lexus проспектом Берестейським у Києві. Там і трапилась аварія.
- Тандир відмовився проходити тест на вміст алкоголю та наркотиків у крові, однак суд задовольнив клопотання прокурорів та дозволив примусово взяти біологічні зразки для аналізу.
- Джерела 24 Каналу, що перебували на місці під час аварії, розповіли, що Тандир, дізнавшись про загибель нацгвардійця, почав говорити, що за кермом був водій, який втік.
- Унаслідок аварії загинув боєць Нацгвардії Вадим Бондаренко, в якого залишилось 3 дітей. Його батько зараз захищає Україну під Бахмутом.
- Офіс генпрокурора повідомив судді Тандиру про підозру, а в ДБР повідомили, що взяли підозрюваного під варту.