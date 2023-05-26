Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, раніше відмазував іншого суддю після пʼяної ДТП

ДТП за участю судді Макарівського районного суду Києва Олексія Тандира, унаслідок якого загинув нацгвардієць, викликало великий суспільний резонанс. Проте активісти нагадали, що цей же суддя раніше відмазував свого колегу від схожої ситуації.

За даними фундації, чимало суддів вчиняли ДТП, але уникали відповідальності. Зокрема й суддя Києво-Святошинського районного суду Дмитро Усатов, якому колись допоміг Олексій Тандир.

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Як Тандир відмазував Усатова

У січні 2018 року поблизу Києва суддя Дмитро Усатов на авто, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в інше авто, яке від удару вилетіло в кювет і перекинулось. Усатов намагався покинути місце аварії у кареті "швидкої", проте місцеві жителі, які опинилися на місці події, заблокували авто. Водночас водій авто, яке постраждало унаслідок ДТП, зазнав важких травм хребта.

В Усатова забрали водійські права, проте Олексій Тандир, який розглядав справу, закрив її через термін і через нібито відсутність складу правопорушення, і таким чином його колега уникнув покарання.

Фундарія Dejure, як і організація "Автомайдан" стверджують, що подавали скарги до Вищої ради правосуддя через рішення Тандира, проте їх не розглянули.

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