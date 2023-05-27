У судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, примусово взяли біологічні зразки

У судді Макарівського районного суду Києва Олексія Тандира примусово взяли біологічні зразки для аналізу на вміст алкоголю та наркотичних речовин на момент вчинення аварії. Напередодні суд задовольнив клопотання прокурорів про це, оскільки Тандир відмовлявся добровільно здати зразки.

Відібрані зразки відправили на експертизу і найближчим часом будуть готові результати. Про це повідомила речниця Київської прокуратури Надія Максимець.

Зверніть увагу Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, раніше відмазував іншого суддю після пʼяної ДТП

Судді можуть обрати запобіжний захід

Надія Максимець також повідомила, що за клопотанням прокуратури Вища рада правосуддя 27 травня на засіданні розгляне подання щодо дозволу на тримання Олексія Тандира під вартою. Якщо ВРП визнає доводи прокурорів обґрунтованими, то це дозволить звернутися до суду щодо обрання Тандиру запобіжного заходу.

Правоохоронні органи роблять все, щоб винуватець цієї трагедії не уникнув справедливого покарання. Для когось це звучить загально, але зараз, як ніколи, справедливість має цілком реальний вимір для рідних загиблого військовослужбовця. Сподіваюсь, ми пройдемо цей екзамен,

– наголосила речниця прокуратури.

Що відомо про смертельне ДТП із суддею