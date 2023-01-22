На Київщині п'яний водій влаштував потрійну ДТП на блокпосту: є постраждалі
На Київщині 21 січня трапилася аварія та блокпосту. Автівка Skoda на швидкості протаранила Opel, а той вдарив BMW, який стояв на узбіччі.
ДТП сталася в селищі міського типу Калинівка. Про це розповіли у низці телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал.
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Водій вчинив потрійну ДТП на блокпосту
У Калинівці на блокпосту 21 січня автомобіль Skoda на швидкості влетів в Opel. Своєю чергою, легковик в'їхав в автівку BMW, яка стояла на узбіччі. Попередньо, винуватець ДТП перебував в стані алкогольного сп'яніння.
Внаслідок аварії водій Opel зазнав поранень. Постраждалого госпіталізували. У нього діагностували перелом ребра.
Правоохоронці поки не надали офіційної інформації щодо цього інциденту. Однак відомо, що вони вже встановлюють усі причини та обставини ДТП.
Дивіться фото з місця аварії / Фото телеграм-каналу "Громадський ревізор. Бровари"
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