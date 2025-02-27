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24 Канал Новини України У Києві автомобіль поліції зіштовхнувся з легковиком: що про ДТП кажуть правоохоронці
27 лютого, 19:09
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У Києві автомобіль поліції зіштовхнувся з легковиком: що про ДТП кажуть правоохоронці

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У Києві 27 лютого поліцейський автомобіль зіштовхнувся з легковиком, правоохоронець відсторонений від обов'язків, призначено службове розслідування.
  • ДТП, ймовірно, сталася на виїзді зі столиці в з боку Борисполя.

У Києві сталася ДТП за участі автомобіля поліції. У мережі пишуть, що поліціянти врізалися в іншу машину та поїхали з місця аварії.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на пости в соціальних мережах і на поліцію Києва.

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Що відомо про ДТП за участі поліцейських

У столичній поліції зазначили, що 27 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участі їхнього службового авто. Правоохоронці призначили службове розслідування, а поліціянта, який був за кермом, відсторонили від виконання обов’язків. Було складено протокол про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

У київських телеграм-каналах припустили, що йдеться про ДТП, що сталася на виїзді з Києва в бік Борисполя. Користувачі мережі пишуть, що машина поліції зіштовхнулася з легковиком Volkswagen. Поліцейські начебто в останній момент увімкнули проблискові маячки та не зупиняючись поїхали далі. 

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