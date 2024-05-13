Смертельна ДТП з пожежею на АЗС в Києві: перед судом постане 22-річний водій

У липні 2023 року в Києві сталася смертельна ДТП. Водій влетів в АЗС на високій швидкості, після чого спалахнула масштабна пожежа. Тепер винуватець аварії постане перед судом.

Жахлива ДТП сталася вдень 9 липня 2023 року в Деснянському районі. Тоді постраждало 3 людини – водій, його 17-річний брат, який згодом помер у лікарні, та оператор АЗС.

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Водія, який влетів в АЗС, судитимуть

У прокуратурі повідомили, що водія Audi, який влетів в АЗС на Броварському проспекті, судитимуть. Після аварії загинув його 17 річний брат. Наразі Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 22-річного киянина за обвинуваченням у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Під час досудового розслідування, слідчі столичного главку поліції встановили, що 21-річний водій Audi TT їхав із перевищенням швидкості та маневрував на смугах дорожнього руху. Відтак, керманич виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із паливно-заправною колонкою АЗС, у результаті чого сталася пожежа,

– повідомили в поліції Києва.

Справу відкрили за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Максимальні санкції передбачають позбавлення волі до 8 років.

Окрім того, власники АЗС й інші постраждалі до обвинуваченого подали також цивільні позови на загальну суму понад 60 мільйонів гривень.

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