Смертельна ДТП з пожежею на АЗС в Києві: перед судом постане 22-річний водій
Джерело:Київська міська прокуратура
У липні 2023 року в Києві сталася смертельна ДТП. Водій влетів в АЗС на високій швидкості, після чого спалахнула масштабна пожежа. Тепер винуватець аварії постане перед судом.
Жахлива ДТП сталася вдень 9 липня 2023 року в Деснянському районі. Тоді постраждало 3 людини – водій, його 17-річний брат, який згодом помер у лікарні, та оператор АЗС.
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Водія, який влетів в АЗС, судитимуть
У прокуратурі повідомили, що водія Audi, який влетів в АЗС на Броварському проспекті, судитимуть. Після аварії загинув його 17 річний брат. Наразі Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 22-річного киянина за обвинуваченням у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Під час досудового розслідування, слідчі столичного главку поліції встановили, що 21-річний водій Audi TT їхав із перевищенням швидкості та маневрував на смугах дорожнього руху. Відтак, керманич виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із паливно-заправною колонкою АЗС, у результаті чого сталася пожежа,
– повідомили в поліції Києва.
Справу відкрили за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Максимальні санкції передбачають позбавлення волі до 8 років.
Окрім того, власники АЗС й інші постраждалі до обвинуваченого подали також цивільні позови на загальну суму понад 60 мільйонів гривень.
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Що відомо про ДТП на АЗС в Києві
- Вдень 9 липня 2023 року водій автомобіля Audi TT разом з 17-річним братом їхав Броварським проспектом в напрямку вулиці Будівельників. Він значно перевищував швидкість, адже дозволена на цій ділянці – 50 кілометрів за годину, а водій рухався близько 83 – 98 кілометрів за годину.
- Через перевищення швидкості 22-річний водій не впорався з керуванням та в'їхав у 2 паливо-розподільчих колонки автозаправки та автомобілі, що в цей час були на заправці. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа, під час якої було знищено 9 автомобілів.
- 17-річний пасажир отримав серйозні травми й був госпіталізований. Попри усі намагання медиків, врятувати хлопця не вдалося, й 14 липня 2023 року він помер у лікарні.
- Водій також тривалий час був на лікуванні. Після аварії він був без свідомості, й лише згодом прийшов до тями. Тоді прокурори змогли повідомити водієві про підозру.