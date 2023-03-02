Масштабна ДТП на Оболоні в Києві: одного з водіїв довелося "вирізати"

У Києві 2 березня сталася жахлива ДТП за участю кількох автомобілів. Аварія відбулася на Оболонському проспекті.

Три автомобілі зіткнулися та одна з машин вилетіла на пішохідну зону. Чи є постраждалі або жертви – наразі невідомо, інформує 24 Канал.

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Що відомо про масштабну ДТП у Києві

На оприлюднених кадрах можна побачити, що в одного з авто повністю зім’яло багажник. Також понівечено Audi – водія довелося діставати з машини за допомогою вирізки кузова.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що ймовірним винуватцем ДТП на Оболоні є водій "Тесли", який проїхав на червоне світло і протаранив дві автівки. Попередньо, 2 особи постраждали.

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Наразі на місці аварії працюють правоохоронці та медики. Усі обставини ДТП уточнюють.

Наслідки аварії на Оболоні / фото місцеві телеграм-канали

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