У Миронівському районі на Київщині водій автомобіля Chery Amule зіткнувся з вантажівкою КАМАЗ. Внаслідок аварії загинули мати і донька.

Деталі аварії

Трагедія трапилася на трасі Владиславка-Карапиші 21 вересня, повідомляє пресслужба Національної поліції у Київській області.

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Місцевий мешканець на автомобілі Chery Amule не впорався з керуванням. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним автомобілем КАМАЗ.

Що трапилося з постраждалими

Від отриманих травм на місці події загинула 41-річна пасажирка легковика. Її 16-річна донька померла в кареті швидкої медичної допомоги. Водія із тілесними ушкодженнями госпіталізу вали до реанімації.

Що загрожує водієві

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Тепер водієві загрожує ув'язнення на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

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