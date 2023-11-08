На Київщині сталася масштабна ДТП: є постраждалі

У Київській області зранку 8 листопада сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок зіткнення 2 вантажівок ускладнено рух у напрямку столиці.

Аварія сталася на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Що стало причиною ДТП – наразі невідомо.

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Під Києвом сталася масштабна аварія

У поліції повідомили, що ДТП сталася на 93 кілометрі автодороги М-03. Унаслідок зіткнення двох вантажних автомобілів є постраждалі. Наразі на місці аварії працюють усі відповідні служби.



Під Києвом зіткнулися 2 вантажівки / Фото Патрульна поліція України

Рух транспорту в напрямку міста Києва тимчасово ускладнений, оскільки на місці аварії утворився затор. Правоохоронці радять водіям ретельно планувати свої маршрути.

Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а найголовніше – бережіть життя своє та близьких!

– мовиться у повідомленні поліції.

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