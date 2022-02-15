ДТП з кортежем Ярославського: поліція охоронятиме тіло загиблого і речові докази
Джерело:поліція Харківської області
Правоохоронці взяли під цілодобову охорону речові докази та тіло загиблого у ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Ймовірно це пов'язано з нещодавнім викраденням речей загиблого.
Водночас, як повідомили у поліції, автомобілі кортежу доправляють на дослідження до Києва.
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Мовиться про 2 автомобілі, які були учасниками ДТП. Наразі невідомо, коли саме автівки прибудуть до української столиці для проведення детальних досліджень фахівцями.
Усі речові докази, зібрані в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом автопригоди, та тіло загиблого перебуває під цілодобовою охороною співробітників поліції,
– повідомили у поліції.
Зникнення речей загиблого
У Чугуївському відділенні судово-медичної експертизи зникнення речей загиблого коментувати відмовились.
Були у нас речі у морзі, і вони зникли. Йде розслідування, шукають. Вчора й обшуки були, їх немає – все,
– сказала лаборантка Ірина.
Як відбувається процедура приймання та зберігання речей померлих, лаборантка пояснити відмовилася.
ДТП з кортежем Ярославського: головне
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