ДТП з кортежем Ярославського: поліція охоронятиме тіло загиблого і речові докази

Правоохоронці взяли під цілодобову охорону речові докази та тіло загиблого у ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Ймовірно це пов'язано з нещодавнім викраденням речей загиблого.

Водночас, як повідомили у поліції, автомобілі кортежу доправляють на дослідження до Києва.

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Мовиться про 2 автомобілі, які були учасниками ДТП. Наразі невідомо, коли саме автівки прибудуть до української столиці для проведення детальних досліджень фахівцями.

Усі речові докази, зібрані в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом автопригоди, та тіло загиблого перебуває під цілодобовою охороною співробітників поліції,

– повідомили у поліції.

Зникнення речей загиблого

У Чугуївському відділенні судово-медичної експертизи зникнення речей загиблого коментувати відмовились.

Були у нас речі у морзі, і вони зникли. Йде розслідування, шукають. Вчора й обшуки були, їх немає – все,

– сказала лаборантка Ірина.

Як відбувається процедура приймання та зберігання речей померлих, лаборантка пояснити відмовилася.

ДТП з кортежем Ярославського: головне

9 лютого на Харківщині сталася смертельна ДТП. Автомобіль збив на смерть пішохода, а поруч знайшли номерні знаки авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Наступного дня президент футбольного клубу "Металіст" разом із тестем Сергієм Свентицьким вилетіли з Харкова до Великої Британії. Пояснили це сімейною поїздкою.

Олександр Ярославський заявив, що в момент трагедії перебував вдома і спав, але поліція його викликала на допит як ймовірного учасника автопригоди.

Чоловік з компанії бізнесмена прийшов до правоохоронців та заявив, що був за кермом. Однак з'ясувалося, що він бреше, адже під час ДТП перебував у іншому місці. Через це проти чоловіка відкрили кримінальну справу за статтею про приховування злочину. Наразі він переховується від слідства.

Смертельне ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео