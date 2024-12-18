Смертельна аварія у Кривому Розі: там автівка влетіла в автобус

Смертельна ДТП трапилася вранці у Кривому Розі. Там відбулося зіткнення легкового автомобіля і автобуса.

Як розповідають місцеві ЗМІ, інцидент трапився близько 5:00, передає 24 Канал.

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Що відомо

Зазначається, що водій Mitsubishi не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та влетів під автобус. Той своєю чергою врізався у стовп та завалив його.

Внаслідок аварії загинув водій авто. Тіло 66-річного чоловіка вирізали рятувальники.

У автобусі, попередньо, перебували водій та два пасажири. Одна з них, жінка 53 років, травмувала ноги.

Рух транспорту від перехрестя на Гірницькому перекрито. На місці працює поліція.

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Аварія у Кривому Розі / Фото "Свої"

До слова, трагедія сталася й на Волині. Там мікроавтобус з 6 людьми злетів у кювет. Відомо про одного загиблого.