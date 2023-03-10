На Львівщині автівку зім'яло у ДТП: загинула жінка з 14-річною дитиною дочкою
Джерело:Поліція Львівської області
У Львівській області 9 березня сталася моторошна ДТП. У поліції розповіли деталі.
Аварія сталася 9 березня, близько 13.00, на автодорозі "Київ-Чоп", поблизу села Новий Милятин у Золочівському районі.
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Моторошна ДТП на Львівщині
За даними правоохоронців, водійка автомобіля Skoda Fabia, 43-річна львів’янка, не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з мікроавтобусом Mersedes-Benz Sprinter, яким керував 57-річний житель Житомирської області.
Що відомо про аварію / Фото поліції Львівської області
Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка легковика та його пасажирка, 14-річна львів’янка, померли на місці.
Моторошна ДТП / Фото поліції Львівської області
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження.
ДТП сталося у Золочівському районі / Фото поліції Львівської області
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Останні ДТП в Україні
- Вночі 3 березня в Оболонському районі Києва BMW влетіло в трактор комунальників. На жаль, не минулося без постраждалих та жертв. Так, водія авто вдалося деблокувати та передати медикам для подальшої госпіталізації, а ось пасажирові пощастило значно менше.
- Також в Києві на Оболонському проспекті напередодні цієї аварії в ДТП потрапили одразу декілька автомобілів. Там зіткнулися три машини, одна з яких вилетіла на пішохідну зону. Водія понівеченого Audi довелося діставати, вирізаючи кузов.
- Масштабна ДТП із потерпілими нещодавно сталася на Львівщині поблизу села Підбірці. 26 лютого там зіткнулися 2 вантажівки та легковик, внаслідок чого були постраждалі.