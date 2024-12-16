Трагічна ДТП на Львівщині, яка забрала життя семи людей: підозрюваним обрано запобіжні заходи
На Львівщині сталося масштабне ДТП, яке призвело до загибелі семи людей, серед яких була дитина. Водію автомобіля BMW та його пасажиру повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.
24-річного мешканця Львівського району підозрюють у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило аварію у Львівській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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Кого звинувачують у смертельній ДТП
Підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння вручили 24-річному водієві BMW. 31-річного пасажира автомобіля BMW також підозрюють у ненаданні допомоги потерпілим та неповідомленні про аварію правоохоронним органам, що призвело до смерті людей.
За даними слідства, трагедія сталася вранці 15 грудня 2024 року біля села Чижиків. Водій BMW, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок зіткнення вантажівка втратила керування й врізалася в мікроавтобус Mercedes Sprinter.
Водій і пасажир BMW втекли з місця події, проте їх оперативно затримали правоохоронці.
Семеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, водії автопоїзда й мікроавтобуса, а також одна з пасажирок мікроавтобуса отримали травми та були госпіталізовані.
Суд обрав для водія BMW запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пасажир автомобіля отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Триває досудове розслідування, правоохоронці призначили низку експертиз для встановлення всіх обставин аварії.
Нагадаємо, постраждалі у аварії поблизу Львова перебувають у відділенні інтенсивної терапії, їхній стан оцінюють як важкий.