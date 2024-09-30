У Львівській області водій загинув через зіткнення з коровою

У Львівській області автомобіль злетів у кювет. Виявилося, що причиною моторошної ДТП стала корова.

Як розповіли у ДСНС, сам водій легковика, на жаль, загинув.

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ДТП у Львівській області через корову

Подія сталася на автодорозі поблизу села Річки Львівського району.

Легковий автомобіль перекинувся у кювет. Як з’ясувалось, причиною цього стало зіткнення з великою рогатою худобою,

– пишуть рятувальники.

Повідомляється, що 47-річний водій був затиснутий понівеченими конструкціями автомобіля. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка та передали медикам. Однак, від отриманих травм він помер на місці події. Ще двоє пасажирів автомобіля отримали травми.

Автомобіль після зіткнення з коровою і кювету / ДСНС

Корова, що стала причиною моторошної ДТП / ДСНС

До слова, ввечері 29 вересня на вулиці Хрещатик у Києві сталася аварія за участю трьох автомобілів: BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen Passat, внаслідок якої постраждали щонайменше дві людини