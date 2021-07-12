Смертельна ДТП під Борисполем: у легковику їхало 16 людей – у якому стані потерпілі

Під Борисполем 11 липня сталась ДТП – у Vоlkswagen-Golf їхало 16 людей. Водій та його 7-річний пасинок загинули на місці. 6 людей отримали серйозні травми. Серед них діти, які їхали у багажнику легковика.

Два пасажири – 14-річна дитина та мати у важкому стані в реанімації. Дві людини перебувають у хірургічному відділенні.

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Що сталось

Компанія із 16 людей їхала після відпочинку на одному легковому автомобілі. 7 дітей посадили у багажник.

Водій, якому було 33 роки, не впорався з керуванням й автівка перекинулась на дах. Це сталось на дорозі Мартусівка – Проців.

Хто загинув

У результаті ДТП загинув водій та його 7-річний пасинок.

У якому стані інші пасажири