Загинули двоє військових: під Львовом сталася страшна ДТП

На об'їзній дорозі Львова біля Ямполя військове авто потрапило в аварію. Відомо про загиблих і поранених.

Моторошний інцидент трапився близько 08:00 15 листопада на трасі Київ – Чоп, передає 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET і пресслужбу ДБР Львівщини.

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Трагедія на дорозі

Попередньо, двоє військовослужбовців рухалися на службовій автівці. Вони виїхали на узбіччя, де зіштовхнулисяся з відбійником, а далі з вантажівкою, яка їхала по зустрічній смузі. Водій та пасажир військового авто загинули на місці аварії до прибуття медиків. Ще один пасажир та водій вантажівки госпіталізовані. Один поранений перебуває у легкому стані із забоєм гомілки, а інший чоловік віком 51 рік – у важкому стані з відкрито черепно-мозковою травмою і тупою травмою живота.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох людей.

Кадри з місця аварії під Львовом: дивіться відео

До слова, у Китаї 62-річний чоловік в'їхав на позашляховику в район на околиці спортивного центру, де рух транспортними засобами заборонений, і збив людей, які тренувалися. Внаслідок інциденту десятки людей загинули і отримали поранення.