В ДТП у Польщі загинув українець: 29-річний чоловік виїхав на зустрічну смугу

У Польщі поблизу містечка Страмниця Західнопоморського воєводства вранці 8 січня сталася ДТП, в якій загинув громадянин України. Чоловікові було 29 років.

За попередньою інформацією від польської поліції, українець їхав на автомобілі Daewoo Matiz. Із невстановлених причин він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Ford.

Ще одна гучна ДТП У Польщі автобус з туристами з Литви потрапив у ДТП: постраждали 13 людей

Українець після ДТП деякий час залишався живим

ДТП сталася приблизно о 8:30 на автодорозі №163 місцевого значення. У результаті пошкоджень зазнали, як водій Daewoo, так і кермувальник Ford.

Рятувальники та медики, що прибули на місце, намагалися реанімувати українця. Ба більше, їм навіть довгий час реанімували та вдалося відновити його життєві функції.

Згодом 29-річного чоловіка доправили до лікарні. Невдовзі після цього поліції повідомили, що він помер.

Що відомо про другого водія

Водієві Ford – 60 років. Його госпіталізували свідомим, щоправда він мав біль у грудях.

Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Поліція повідомляє, що в момент аварії він був тверезим.

Поліція розслідує усі обставини ДТП. Слідство відбувається під контролем прокурора.

До теми Вищі штрафи та інші нововведення: що змінилося для водіїв у Польщі з 1 січня

Місце смертельної ДТП за участю українця в Польщі / Карта Google