ДТП з пожежею на АЗС в Києві: водію Audi повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру водієві, який вчинив ДТП з пожежею на одній з київських АЗС. Він також зазнав поранень внаслідок аварії.

Також поранень зазнав його 17-річний брат, який їхав на пасажирському сидінні. Через кілька днів він загинув у лікарні.

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Водію Audi повідомили про підозру

Згідно з матеріалами слідства, 21-річний водій автомобіля Audi TT, рухаючись з перевищенням швидкості Броварським проспектом, не впорався з керуванням. Він вилетів за межі проїзної частини та зіштовхнувся із заправною колонкою АЗС.

Удар спричинив масштабну пожежу на території автозаправної станції. Приміщення АЗС та наземне обладнання згоріло повністю. Внаслідок дорожньої пригоди постраждало троє осіб – водій та 17-річний пасажир Audi, а також оператор АЗС,

– розповіли правоохоронці.

Постраждалих госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості. Пасажир Audi від отриманих травм помер у лікарні 13 липня.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури правоохоронці повідомили водієві про підозру за фактом ДТП зі смертельними наслідками.

Також вони вже вручили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Наразі він перебуває в лікарні.

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