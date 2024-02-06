Моторошна ДТП на Рівненщині: загинули дві подружні пари, 23 дітей стали сиротами

Зранку 2 лютого на Рівненщині сталася моторошна ДТП. Відомо, що внаслідок неї загинули дві подружні пари. У їхніх сім'ях виховувалися 23 дітей, 13 з яких – неповнолітні.

Власне, спочатку було відомо, що внаслідок моторошної ДТП 13 дітей стали сиротами. А пізніше журналісти розповіли, що у двох родинах, батьки яких загинули, виховувалися 23 дітей. Відомо, що їхні батьки того ранку їхали до сусіднього району на службу.

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Зіткнулися мікроавтобус і вантажівка

Моторошна ДТП сталася зранку 2 лютого. Тоді мікроавтобус Mersedec Benz Vito врізався у вантажівку DAF. Зіткнення було надзвичайно сильним, внаслідок чого на груду металу перетворилася передня частина буса.

Внаслідок ДТП загинули 50-річний Леонід та 47-річна Людмила Тихончуки. Вони з села Вітковичі. Також аварія забрала життя 43-річної Ірини та 44-річного Володимира Боднаруків з села Богуші, що у Березнівській громаді Рівненської області. Леонід Тихончук того трагічного ранку перебував за кермом мікроавтобуса.

Відомо, що дві подружні пари та ще одна знайома їхали до сусіднього району. Там мали відбутися збори християн євангельської віри.

У пресслужбі Рівненської обласної поліції повідомили, що мікроавтобус виїхав того ранку на зустрічну смугу. Після цього транспортний засіб зіткнувся з вантажівкою. Слідство займається встановленням точної причини смертельної ДТП.

За словами місцевих мешканців, у місці, де сталася ДТП, дорога має сильне заокруглення. Крім того, смуги руху достатньо вузькі. Відтак, тим відтинком дороги слід дуже обережно їхати.

Відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок якого загинули кілька людей. Винному, за цією статтею, загрожує ув'язнення терміном від 3 до 8 років. Також очікується вилучення водійського посвідчення на строк до трьох років.

З заробітків повернулися старші діти

Журналісти розповідають, що із загиблими Іриною та Володимиром Боднаруками вже попрощалися у селі Богуші.

У подружжя було дев'ятеро дітей. Четверо із них повнолітні. Мовиться про двох братів і двох сестер. Відомо, що один зі старших братів має ДЦП. Старші сестри, котрим 18 і 20 років, на момент ДТП були за кордоном на заробітках. Вони повернулися на похорон батьків.

Батьки Ірини Боднарук допомагатимуть внукові, хворому на ДЦП. Що стосується опікунства над молодшими дітьми, то це питання вирішується. Його візьмуть на себе хтось із родичів подружжя.

У нас у селі багато вірян, і ми допомагаємо одне одному, тому ця родина без підтримки не залишиться. Молодшій дитині лише вісім років. Боляче дивитись, як діти переживають таке горе. Це дуже хороша сім'я, діти виховані, добре навчаються у школі. У родини власний будинок, господарство. Є корова, кури, свій город, де всі працювали. Дуже дружні діти,

– поділився один з місцевих мешканців.

Наймолодшій дитині другого подружжя всього два роки

Відомо, що Леонід і Людмила Тихончуки мешкали у селі Вітковичі. Вони виховували 14 дітей, з яких восьмеро – неповнолітні. Наймолодшій дитині всього два рочки. Решта ходить до школи: від 1 до 11 класу. Сусіди про цю родину також тепло відгукуються.



Леонід і Людмила Тихончуки виховували 14 дітей / Фото Наталії Фаєнко

Добрі люди, чуйні, завжди готові були прийти на допомогу. Вони мали багато турбот, адже в будинку стільки дітей. Але й рідним чи сусідам вони ніколи не відмовляли. Діти дуже виховані, завжди доглянуті, як мама встигала за цим усім стежити, навіть не уявляю,

– згадує один з місцевих мешканців.

Звернімо увагу на дані, надані поліцією. Вони свідчать про те, що в Україні на 26% зросла кількість ДТП у 2023 році. Зареєстрували 26 642 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинули 3053 людини, а постраждали – 29 502.