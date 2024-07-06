Серед жертв – водії та 6-річний хлопчик: хто загинув у жахливій аварії на Рівненщині
Джерело:Офіс Генерального прокурора
На Рівнещині зіткнулися автоцистерна і маршрутний автобус, внаслідок чого загинуло 14 людей. Вижити вдалося лише одній жінці.
Наразі тіла всіх загиблих вже ідентифіковано.
Дивіться також Зеленський у зверненні відреагував на моторошну аварію на Рівненщині
Хто загинув в аварії
В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик.
За даними слідства, 6 липня на дорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Верхів, Рівненського району Рівненської області, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне-Хмельницький",
– мовиться в повідомленні правоохоронців.
Серед пасажирів вдалося вижити лише одній жінці. За її життя зараз борються лікарі. Відомо, що вона є жителькою міста Нетішин, Хмельницької області.
На місці смертельної аварії працює слідчо-оперативна група, експертна служба, керівництво прокуратури, поліції, ДСНС та обласної державної адміністрації.
Наразі тривають необхідні слідчі дії. В прокуратурі додали, що тіла всіх загиблих вже вдалося ідентифікувати.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Його проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Зауважимо, що хід розслідування перебуває на контролі обласної прокуратури.
Смертельна ДТП на Рівненщині / Фото Офісу генпрокурора