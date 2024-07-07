Смертельна ДТП на Рівненщині: в поліції поділилися відео з місця аварії

На трасі "Городище – Рівне – Старокостянтинів" поблизу Рівного сталася жахлива ДТП. У ній загинуло 14 людей, серед них – дитина.

Нагадаємо, що аварія сталася близько 15:40 поблизу села Верхів. У Нацполіції опублікували відео з місця трагедії.

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Що розповіли в поліції

Правоохоронці встановили, що 56-річний водій сідлового тягача "Daf" із автоцистерною-напівпричепом виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із маршрутним таксі сполученням "Рівне-Хмельницький".

ДТП на Рівненщині / Фото Нацполіції

Внаслідок аварії загинули 12 пасажирів та водії обох транспортних засобів. Серед жертв є 6-річна дитина. Відомо також, що одній жінці вдалося вижити, наразі за її життя борються лікарі.

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За інформацією від очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля, представники спецслужб завершили роботу на місці ДТП.

Він додав, що хід розслідування щодо ДТП буде тримати під власним контролем. Коваль також висловив свої співчуття родинам загиблих у цій аварії.

До слова, раніше слідчі заявляли про те, що причиною аварії могло стати неякісне колесо. На ньому правоохоронці помітили сліди зварювання, що може вказувати на те, що воно було реставроване.