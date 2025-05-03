Багатодітного батька мобілізували після того, як його доньку збила поліціянтка: коментар ТЦК

29 квітня у місті Татарбунари, що на Одещині, поліціянтка збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході. Мати дитини заявила, що коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції з'ясувати всі обставини, його відправили до місцевого ТЦК.

Поліцейська відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Свідком інциденту став батько дівчинки – Олександр Сухоліта, передає 24 Канал.

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Що каже мама 7-річної дитини

Матір дівчинки – Тетяна Коновалюк – розповіла, що наступного дня, 30 квітня, її чоловік прибув до відділу поліції для отримання інформації щодо розслідування кримінальної справи, надання пояснень та оформлення статусу дитини як потерпілої.

Після прибуття до відділку, каже жінка, її чоловік зник. Пізніше вона дізналася зі слів очевидців, що його вивезли із відділку поліції та передали представникам ТЦК та СП для мобілізації.

Виходячи із вищевказаних подій, маємо всі підстави вважати, що його затримання є незаконним і пов’язане з тиском у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася з його неповнолітньою дитиною,

– заявила Тетяна Коновалюк.

Пізніше жінка повідомила, що у її чоловіка, якого другу добу утримували в ТЦК, стався гіпертонічний криз, на який він страждає ще з 2018 – 2019 року. Близько першої ночі його швидкою допомогою було доставлено до лікарні. Протягом ночі проводили відповідні медичні процедури та заходи щодо виходу з гіпертонічної кризи. "А зранку під дверима вже в палату прийшли співробітники ТЦК та наряд з поліції, щоб знову його силоміць доставити до ТЦК", – зазначила Тетяна.

Що кажуть у ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент, який активно почали обговорювати у медіапросторі. Там наголосили, що 1 травня доставили Олександра Сухоліту до ТЦК, оскільки той перебував у розшуку через порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу.

Після уточнення військово-облікових даних громадянина було направлено на проходження ВЛК. Під час проходження медкомісії він поскаржився на різке погіршення стану здоров'я. Спочатку чоловікові викликали медиків, а потім було вирішено його госпіталізувати. У ТЦК наголосили, що жодних заходів фізичного примусу до громадянина не застосовували.

Крім того, у військкоматі заперечують зв'язок між ДТП за участі поліціянтки та мобілізації батька постраждалої дівчинки.

Також у ТЦК прокоментували поширену у медіа заяву про багатодітний статус Сухоліти. Зокрема, його дружина розповіла, що має 3 неповнолітніх дітей – 4, 7 і 10 років.

У військкоматі підкреслили, що підставою для відстрочки є утримання трьох або більше неповнолітніх дітей, що підтверджується офіційно оформленими документами. На момент складання відповідного протоколу таких документів представлено не було.

Додатково зазначаємо, що одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків, що унеможливлює застосування норми про багатодітність як підстави для відстрочки,

– заявили у відомстві.