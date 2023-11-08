Боротьба за мамине життя триває, – донька просить про допомогу після ДТП на Тернопільщині

29 жовтня на Тернопільщині син судді влаштував смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинув батько Марії Тронт, а за життя її матері продовжують боротьбу медики.

Як зазначає Марія Тронт, життя розкололося на "до" та "після". І що після ДТП тато став ангелом, "нашою вічністю", а мама – "нашою вірою у незламність". І вона просить допомогти з лікуванням рідної для неї людини.

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Боротьба за життя триває

Боротьба за мамине життя після страшної автокатастрофи досі триває. Її жага до життя об'єднає і не дає зламатись. На жаль, її стан дуже важкий, проте лікарі з обережністю дають втішні прогнози,

– зазначає Тронт.

Вона додала, що вдалося знайти у Києві клініку, в якій дали світло надії, "коли та уже починала згасати". Щоденно над матір'ю працює команда спеціалістів з усіх можливих галузей.

За словами пані Марії, численні травми – як фізичні, так і психологічні – не минають безслідно. Принаймні так застерігають лікарі. Відтак, йдеться про тривалу та сумлінну працю, про затяжну реабілітацію.

"Ми щодня отримуємо неосяжні потоки підтримки та співчуття, це дає відчути, що ми не самі у цьому світі. Наше горе пішло відлунням", – додає вона.

Водночас зауважує, що щоденні рахунки на лікування приголомшують. Попри це, допомога та підтримка небайдужих допомагають встояти.

"Без вашої помочі, лепти кожного, ми б навряд чи впоралися. Кожним своїм внеском ви додаєте віри у життя", – зазначила вона.

За її словами, зібраних наразі коштів вистачить на перший час лікування. Втім, невідомо, на що очікувати далі. Ба більше, постає питання інших майбутніх витрат на проживання, поки не вдасться повернутися до ладу. Відтак, вона буде вдячна тим, хто висловить бажання допомогти родині, а також поширити її публікацію у соцмережах.

Величезне дякую всім, тим хто вже допоміг! З вірою у серці! І як казав мій дідусь :"Хто терпен – той спасен", на зміну ночі прийде день!

– додала вона.

Що відомо про ДТП на Тернопільщині

29 жовтня син тернопільської судді Лідії Квятковської влаштував смертельну ДТП на трасі Чортківщини. Він виїхав на зустрічну смугу під час обгону та влетів в інший легковик.

Внаслідок цього водій автомобіля, батько Марії, загинув на місці. З травмами до лікарні потрапили четверо людей. Серед них – мати-суддя. Власне, сама Лідія Квятковська потрапила до реанімації, де за кілька днів померла від травм.

З травмами до лікарні потрапили четверо людей. Серед них – мати-суддя. Власне, сама Лідія Квятковська потрапила до реанімації, де за кілька днів померла від травм. Звернімо увагу, що сина судді Дмитра ловили раніше на кермуванні у нетверезому стані. Його навесні 2022 року зупинила поліція. Правда, тоді він залишився безкарним, а також його не позбавили можливості керувати транспортними засобами.