Смертельна ДТП з автобусами на Прикарпатті: є жертва і багато постраждалих

Вранці 18 березня в Івано-Франківській області сталася жахлива ДТП. У селі Товмачик Коломийського району зіткнулися "Фольксваген" та "Еталон".

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинула одна людина. Ще 18 постраждалих ушпиталили.

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Що відомо про ДТП у Товмачику

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до Служби порятунку о 07:35 18 березня. У селі Товмачик на Івано-Франківщині зіткнулися мікроавтобус "Фольксваген" та автобус "Еталон".

За попередньою інформацією, 1 особа загинула (пасажирка "Фольксваген"). Станом на 11:00 до лікувальних закладів госпіталізовано 18 осіб. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється,

– зазначили у ДСНС.

Рятувальники деблокували водія "Фольксвагена". Окрім того, з метою запобігання загорянню, від'єднали клеми АКБ автобусів та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.

Зауважимо, що оприлюднені з місця ДТП кадри неабияк жахають. На фото видно значні пошкодження двох автобусів. Зокрема, вибиті вікна, зім'ятий кузов.

На Прикарпатті сталася смертельна ДТП / Фото ДСНС України

Всього до ліквідації наслідків ДТП залучали 18 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС. Усі обставини вже встановлюють правоохоронці.

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На Дніпропетровщині військовий вистрибнув зі швидкої і загинув

На трасі Дніпро-Павлоград біля селища Знаменівка в ніч на 13 березня військовий на ходу вистрибнув з медичного автомобіля. Інформацію підтвердили у поліції журналістам 24 Каналу. Наразі слідчі проводять розслідування, аби встановити всі обставини надзвичайної події.

Відомо, що санітарний автомобіль, у якому перебував чоловік, віз трьох поранених з фронту до військового госпіталю у Дніпрі. У військового, який вистрибнув на дорогу, була травма ноги.