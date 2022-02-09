ДТП з Трухіним: ДНК-експертизу зробили у листопаді, але тепер потрібна нова

Про таку потребу заявили на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Експертиза повинна допомогти з'ясувати, хто був за кермом авто під час ДТП.

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Директор ДБР Олексій Сухачов попросив суспільство "не спекулювати на темі тривалості розслідування". Він зауважив, що розслідування подібних справ може тривати до року, а з моменту ДТП минуло 5 місяців.

Після матеріалу журналістів слідчі мають перевірити й нову інформацію.

Потрібна нова експертиза

Голова комітету Сергій Іонушас сказав, що ДБР до публікації журналістів не мало відомостей, як Трухін відкривав двері, торкався певних предметів на водійському сидінні тощо. Це може мати значення для подальшого розслідування.

Сухачов додав, що ДНК-експертизу закінчили 26 листопада 2021 року.

Але з урахуванням нових обставин слідство потребує додаткових заходів, в тому числі призначення додаткової експертизи,

– сказав директор ДБР.

Отож, наразі не можуть окреслити терміни закінчення досудового розслідування.

Що відомо про ДТП з Трухіним

Аварія з нардепом сталась ще 23 серпня під Києвом. Тоді постраждали 6 людей. Політик спочатку заперечував свою провину та не говорив, чи був він за кермом.

Журналісти "УП" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського, який прибув першим на виклик після ДТП. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем. Він згадував про міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, а також казав, що "піде тихенько в ліс".

Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям.

Ігор Клименко заявив, що доступ до записів з боді-камер патрульного, який одним із перших приїхав на місце ДТП, мали близько 100 осіб.

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